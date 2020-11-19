На Донеччині затримали чоловіка, який вбив товариша й викинув тіло в каналізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Донецькій області взято під варту чоловіка, який вбив товариша, а потім викинув його тіло у каналізацію. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури, інформує УНН.
“За клопотанням Волноваської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 62-річному мешканцю м. Мар’їнка, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України)”, - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 15 листопада 2020 року чоловік у себе вдома розпивав спиртні напої зі своїм знайомим. Під час застілля між товаришами виникла словесна сварка, у ході якої господар завдав гостеві чисельні удари молотком по голові, після чого схопивши зі столу кухонний ніж, завдав ним декілька ударів в область грудної клітини потерпілого.
Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень чоловік помер на місці, а зловмисник, виніс тіло та скинув у каналізаційний люк, де його наступного дня знайшли перехожі.
Додамо, що санкція за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (“Умисне вбивство”) передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Наразі триває досудове розслідування триває.
Додамо, що на Дніпропетровщині неповнолітнього запідозрили у вбивстві "товариша по чарці".
Нагадаємо, що на Донеччині чоловік зарізав свою трирічну доньку.