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В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию

В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию

Киев  •  УНН

 • 12317 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Донецкой области взято под стражу мужчину, который убил товарища, а потом выбросил его тело в канализацию. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

"По ходатайству Волновахской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 62-летнему жителю г. Марьинка, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что ночью 15 ноября 2020 года человек у себя дома распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья между товарищами возникла словесная ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю многочисленные удары молотком по голове, после чего схватив со стола кухонный нож, нанес им несколько ударов в область грудной клетки пострадавшего.

От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте, а злоумышленник вынес тело и сбросил в канализационный люк, где его на следующий день нашли прохожие.

Добавим, что санкция по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ( "Умышленное убийство") предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается.

Добавим, что в Днепропетровской области несовершеннолетнего заподозрили в убийстве "собутыльника".

Напомним, что в Донецкой области мужчина зарезал свою трехлетнюю дочь.

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