На Донеччині чоловік зарізав свою трирічну доньку

“Житель міста Курахове Мар’їнського район, який, за попередніми даними, мав психічні розлади, завдав дитині ножові поранення у шию та живіт. Поліція розпочала досудове розслідування”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася сьогодні, 18 листопада, у місті Кураховому, Мар’їнського району.

“Встановлено, що 40-річний батько, залишившись у квартирі наодинці з трирічною донькою, декілька разів вдарив її ножем. Від отриманих травм дитина померла. Матері у цей час вдома не було”, — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка на місці злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцією під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство малолітньої дитини). Триває досудове розслідування.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, суд визнав 52-річного киянина винним у вбивстві своєї 16-річної доньки, його засудили до 13 років позбавлення волі.