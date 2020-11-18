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В Донецкой области мужчина зарезал свою трехлетнюю дочь

В Донецкой области мужчина зарезал свою трехлетнюю дочь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Донецкой области 40-летний мужчина с психическими расстройствами подозревается в убийстве 3-летней дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Житель города Курахово Марьинского района, который, по предварительным данным, имел психические расстройства, нанес ребенку ножевые ранения в шею и живот. Полиция начала досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла сегодня, 18 ноября, в городе Курахово, Марьинского района.

"Установлено, что 40-летний отец, оставшись в квартире наедине с трехлетней дочерью, несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм ребенок умер. Матери в это время дома не было", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину с поличным в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицией под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство малолетнего ребенка). Продолжается досудебное расследование.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, суд признал 52-летнего киевлянина виновным в убийстве своей 16-летней дочери, его приговорили к 13 годам лишения свободы.

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