В Донецкой области мужчина зарезал свою трехлетнюю дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Донецкой области 40-летний мужчина с психическими расстройствами подозревается в убийстве 3-летней дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Житель города Курахово Марьинского района, который, по предварительным данным, имел психические расстройства, нанес ребенку ножевые ранения в шею и живот. Полиция начала досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трагедия произошла сегодня, 18 ноября, в городе Курахово, Марьинского района.
"Установлено, что 40-летний отец, оставшись в квартире наедине с трехлетней дочерью, несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм ребенок умер. Матери в это время дома не было", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали мужчину с поличным в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Полицией под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство малолетнего ребенка). Продолжается досудебное расследование.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, суд признал 52-летнего киевлянина виновным в убийстве своей 16-летней дочери, его приговорили к 13 годам лишения свободы.