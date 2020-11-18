На Дніпропетровщині неповнолітнього запідозрили у вбивстві "товариша по чарці"

“...здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 17-річного юнака за скоєння умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, у жовтні 2020 року молодик розпивав зі знайомим алкогольні напої у будинку останнього у місті Дніпрі.

Раптово між товаришами по чарці виникла сварка, в результаті якої один з них наніс іншому множинні удари металевим предметом по різним частинам тіла. Від одержаних травм потерпілий помер.

“Наразі юнакові повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — додається у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві через ревнощі до жінки раніше судимий чоловік завдав ножові поранення безхатченку, який помер на місці. Фігуранта справи затримали, він перебуває під вартою.