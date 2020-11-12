Чоловік вбив безхатченка через ревнощі до жінки

“Столичні слідчі затримали підозрюваного у вбивстві свого товариша через ревнощі. Під час сварки через жінку, зловмисник вдарив ножем потерпілого у груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Оперативні працівники затримали фігуранта, який наразі перебуває під вартою”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у поліцію повідомили про чоловіка, який лежить на вулиці без свідомості. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські встановили особу потерпілого — 37-річний чоловік без постійного місця проживання.

“З’ясовано, що напередодні у нього відбувся конфлікт з товаришем через жінку, до якої у обох була симпатія. Після словесної суперечки виникла бійка, під час якої фігурант схопив ніж, який він тримав при собі та вдарив два рази у грудну клітку опонента. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці”, — додали у поліції.

Правоохоронці через кілька годин розшукали та затримали підозрюваного у порядку статті 208 КпК України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Одеської області, 1983 року народження, який у скоєному зізнався.

“За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік з ножем почав нападати на людей, у результаті є загиблі та безліч поранених.