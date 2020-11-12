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Чоловік вбив безхатченка через ревнощі до жінки

Чоловік вбив безхатченка через ревнощі до жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Києві через ревнощі до жінки раніше судимий чоловік завдав ножові поранення безхатченку, який помер на місці. Фігуранта справи затримали, він перебуває під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

“Столичні слідчі затримали підозрюваного у вбивстві свого товариша через ревнощі. Під час сварки через жінку, зловмисник вдарив ножем потерпілого у груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Оперативні працівники затримали фігуранта, який наразі перебуває під вартою”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у поліцію повідомили про чоловіка, який лежить на вулиці без свідомості. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Поліцейські встановили особу потерпілого — 37-річний чоловік без постійного місця проживання.

“З’ясовано, що напередодні у нього відбувся конфлікт з товаришем через жінку, до якої у обох була симпатія. Після словесної суперечки виникла бійка, під час якої фігурант схопив ніж, який він тримав при собі та вдарив два рази у грудну клітку опонента. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці”, — додали у поліції.

Правоохоронці через кілька годин розшукали та затримали підозрюваного у порядку статті 208 КпК України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Одеської області, 1983 року народження, який у скоєному зізнався.

“За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік з ножем почав нападати на людей, у результаті є загиблі та безліч поранених.

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