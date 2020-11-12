Мужчина убил бездомного из-за ревности к женщине

"Столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве своего товарища из-за ревности. Во время ссоры из-за женщины, злоумышленник ударил ножом потерпевшего в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте. Оперативные работники задержали фигуранта, который сейчас находится под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию сообщили о мужчине, который лежит на улице без сознания. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Полицейские установили личность потерпевшего - 37-летний мужчина без определенного места жительства.

"Установлено, что накануне у него произошел конфликт с товарищем из-за женщины, к которой у обоих была симпатия. После словесной перепалки завязалась драка, во время которой фигурант схватил нож, который он держал при себе и ударил два раза в грудную клетку оппонента. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - добавили в полиции.

Правоохранители через несколько часов разыскали и задержали подозреваемого в порядке статьи 208 УПК Украины. Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области, 1983 года рождения, который в содеянном сознался.

"По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с ножом начал нападать на людей, в результате есть погибшие и множество раненых.