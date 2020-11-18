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В Днепропетровской области несовершеннолетнего заподозрили в убийстве "собутыльника"

В Днепропетровской области несовершеннолетнего заподозрили в убийстве "собутыльника"

Киев  •  УНН

 • 11051 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Днепропетровской области 17-летнему юноше сообщили о подозрении и отправили в СИЗО из-за убийства собутыльника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"... осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 17-летнего юноши за совершение умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2020 года молодой человек распивал со знакомым алкогольные напитки в доме последнего в городе Днепре.

Внезапно между собутыльниками возникла ссора, в результате которой один из них нанес другому множественные удары металлическим предметом по различным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался.

"Сейчас юноше сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавляется в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве из-за ревности к женщине ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения бездомному, который скончался на месте. Фигуранта дела задержали, он находится под стражей.

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