В Днепропетровской области несовершеннолетнего заподозрили в убийстве "собутыльника"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Днепропетровской области 17-летнему юноше сообщили о подозрении и отправили в СИЗО из-за убийства собутыльника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.
"... осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 17-летнего юноши за совершение умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в октябре 2020 года молодой человек распивал со знакомым алкогольные напитки в доме последнего в городе Днепре.
Внезапно между собутыльниками возникла ссора, в результате которой один из них нанес другому множественные удары металлическим предметом по различным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался.
"Сейчас юноше сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавляется в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве из-за ревности к женщине ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения бездомному, который скончался на месте. Фигуранта дела задержали, он находится под стражей.