В Чернигове из-за сильного ветра разрушена крыша магазина стройматериалов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Чернигове за сильного ветра разрушена крыша магазина стройматериалов. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Черниговской области.
"Да, есть такое событие. На месте происшествия на "Квадратном метре" сняло крышу, там сейчас работают наши сотрудники", - ответили в пресс-службе на вопрос, имел ли место факт разрушения крыши магазина стройматериалов из-за порывов ветра.
Кроме того, в ГСЧС добавили, что сейчас в Черниговской области спасатели осуществляют очень много выездов из-за погодных условий.
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Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение - днем 22 апреля в северных, центральных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (объявлено I уровень опасности, желтый).