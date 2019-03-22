В Чернигове из-за сильного ветра разрушена крыша магазина стройматериалов

"Да, есть такое событие. На месте происшествия на "Квадратном метре" сняло крышу, там сейчас работают наши сотрудники", - ответили в пресс-службе на вопрос, имел ли место факт разрушения крыши магазина стройматериалов из-за порывов ветра.



Кроме того, в ГСЧС добавили, что сейчас в Черниговской области спасатели осуществляют очень много выездов из-за погодных условий.



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Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение - днем 22 апреля в северных, центральных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (объявлено I уровень опасности, желтый).