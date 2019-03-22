У Чернігові через сильний вітер зруйновано дах магазину будматеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Чернігові через сильний вітер зруйновано дах магазину будматеріалів. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі управління ДСНС України у Чернігівській області.
"Так, є така подія. На місці пригоди на "Квадратному метрі" зняло кришу, там зараз працюють наші співробітники", - відповіли у прес-службі на питання, чи мав місце факт руйнування даху магазину будматеріалів через пориви вітру.
Крім того, у ДСНС додали, що наразі на Чернігівщині рятувальники здійснюють дуже багато виїздів через погодні умови.
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Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження – вдень 22 березня у північних, центральних та східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (оголошено I рівень небезпечності, жовтий).