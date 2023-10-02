В Чернигове без света находятся почти 17 тысяч абонентов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Из-за повреждения кабельной линии 10 кВт в Чернигове без электроснабжения находится 16 800 абонентов. Об этом сообщила пресс-секретарь АО "Черниговоблэнерго" Екатерина Дроздова в комментарии Суспільному, пишет УНН.
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"Работники Черниговских МЭС ищут причину повреждения кабельной линии, чтобы локализовать. А пока всех потребителей, которые находились на этой линии и будут запитывать с помощью резервов", - говорится в сообщении.
Детали
Сейчас свет отсутствует на улицах Левка Лукьяненко и 1-й танковой бригады.
Ликвидировать проблему и восстановить электроснабжение планируют за несколько часов.
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