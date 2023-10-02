У Чернігові без світла перебувають майже 17 тисяч абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Через пошкодження кабельної лінії 10 кВт у Чернігові без електропостачання перебуває 16 800 абонентів. Про це повідомила речниця АТ "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова в коментарі Суспільному, пише УНН.
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"Працівники Чернігівських МЕМ шукають причину пошкодження кабельної лінії, щоб локалізувати. А поки всіх споживачів, які перебували на цій лінії і будуть заживляти за допомогою резервів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наразі світло відсутнє на вулицях Левка Лук'яненка та 1-ї танкової бригади.
Ліквідувати проблему та відновити електропостачання планують за декілька годин.
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