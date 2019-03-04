В черниговской школе распылили баллончик с газом, есть пострадавшие

"Да, полиция выезжала на место, дети были эвакуированы на улицу, чтобы провести проветривание", - ответили в полиции на вопрос, распыляли ли баллончик с газом в школе № 30 в Чернигове.



В пресс-службе сообщили, что в результате инцидента девять детей пожаловались на самочувствие: семеро из них доставили в больницу, чтобы проверить их состояние здоровья, двух - забрали родители.



По данным полиции, школьный процесс возобновился почти сразу после проветривания. Угрозы жизни и здоровью детей нет.



На месте происшествия работала ювенальная полиция. Пока неизвестно, кто виноват в срыве учебного процесса.



Напомним, в школе на Прикарпатье распылили баллончик с перечным газом.