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В черниговской школе распылили баллончик с газом, есть пострадавшие

В черниговской школе распылили баллончик с газом, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 16401 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В школе № 30 города Чернигова неизвестный распылил газовый баллончик, в результате чего семеро детей доставили в больницу на обследование. Об этом журналисту сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

"Да, полиция выезжала на место, дети были эвакуированы на улицу, чтобы провести проветривание", - ответили в полиции на вопрос, распыляли ли баллончик с газом в школе № 30 в Чернигове.

В пресс-службе сообщили, что в результате инцидента девять детей пожаловались на самочувствие: семеро из них доставили в больницу, чтобы проверить их состояние здоровья, двух - забрали родители.

По данным полиции, школьный процесс возобновился почти сразу после проветривания. Угрозы жизни и здоровью детей нет.

На месте происшествия работала ювенальная полиция. Пока неизвестно, кто виноват в срыве учебного процесса.

Напомним, в школе на Прикарпатье распылили баллончик с перечным газом.

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