У чернігівській школі розпилили балончик з газом, є постраждалі

"Так, поліція виїжджала на місце, дітей було евакуйовано на вулицю, щоб провести провітрювання", - відповіли у поліції на питання, чи розпилювали балончик з газом у школі № 30 у Чернігові.



У прес-службі повідомили, що внаслідок інциденту дев’ять дітей поскаржилися на самопочуття: семеро з них доставили в лікарню, щоб перевірити їхній стан здоров’я, двох – забрали батьки.



За даними поліції, шкільний процес відновився майже одразу після провітрювання. Жодної загрози життю та здоров’ю дітей немає.



На місці події працювала ювенальна поліція. Поки невідомо, хто винний у зриві навчального процесу.



Нагадаємо, у школі на Прикарпатті розпилили балончик з перцевим газом.