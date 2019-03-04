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У чернігівській школі розпилили балончик з газом, є постраждалі

У чернігівській школі розпилили балончик з газом, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У школі № 30 міста Чернігова невідомий розпилив газовий балончик, унаслідок чого семеро дітей доставили до лікарні на обстеження. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

"Так, поліція виїжджала на місце, дітей було евакуйовано на вулицю, щоб провести провітрювання", - відповіли у поліції на питання, чи розпилювали балончик з газом у школі № 30 у Чернігові.

У прес-службі повідомили, що внаслідок інциденту дев’ять дітей поскаржилися на самопочуття: семеро з них доставили в лікарню, щоб перевірити їхній стан здоров’я, двох – забрали батьки.

За даними поліції, шкільний процес відновився майже одразу після провітрювання. Жодної загрози життю та здоров’ю дітей немає.

На місці події працювала ювенальна поліція. Поки невідомо, хто винний у зриві навчального процесу.

Нагадаємо, у школі на Прикарпатті розпилили балончик з перцевим газом.

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