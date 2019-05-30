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В Черниговской области помешали незаконной трате более 1 млн грн средств армии

В Черниговской области помешали незаконной трате более 1 млн грн средств армии

Киев  •  УНН

 • 7915 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Черниговской области провели с нарушениями тендер на услуги по перевозке грузов, однако правоохранители его отменили, чем остановлено незаконное расход более 1 миллиона рублей средств армии. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

По данным следствия, военная часть, дислоцированная в Черниговской области, в марте 2019 года провела закупку услуг по перевозке грузов в форме открытых торгов. Ожидаемая стоимость - 1,25 млн грн, а единственный критерий конечной оценки тендерных предложений - цена.

"Военная прокуратура установила, что в ходе закупки были необоснованно отклонены предложения участников более чем 300 тыс. грн меньшую сумму от предложения победителя. В торгах победил субъект с высоким ценовым предложением. Он, кстати, вообще не имел права участвовать в конкурсе путем предоставления неполного комплекта необходимых документов", - отметили в ведомстве.

После рассмотрения представления военной прокуратуры результаты тендера отменили. Тем самым было предотвращено заключения договора и остановлено незаконное расход более 1 миллиона гривен бюджетных средств.

Напомним, заместителю директора департамента Николаевского городского совета сообщено о подозрении в растрате 750 тыс. грн бюджетных средств.

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