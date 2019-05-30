У Чернігівській області завадили незаконній витраті понад 1 млн грн коштів армії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Чернігівській області провели з порушеннями тендер на послуги з перевезення вантажів, однак правоохоронці його скасували, чим зупинено незаконну витрату понад 1 мільйона грн коштів армії. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
За даними слідства, військова частина, дислокована у Чернігівській області, у березні 2019 року провела закупівлю послуг з перевезення вантажів у формі відкритих торгів. Очікувана вартість – 1,25 млн грн, а єдиний критерій кінцевої оцінки тендерних пропозицій — ціна.
"Військова прокуратура встановила, що в ході закупівлі були необґрунтовано відхилені пропозиції учасників на понад 300 тис. грн меншу суму від пропозиції переможця. У торгах переміг суб’єкт з найвищою ціновою пропозицією. Він, до речі, взагалі не мав права брати участь в конкурсі через надання неповного комплекту необхідних документів", - зазначили у відомстві.
Після розгляду подання військової прокуратури результати тендеру скасували. Тим самим було попереджено укладення договору та зупинено незаконну витрату понад 1 мільйона гривень бюджетних коштів.
Нагадаємо, заступнику директора департаменту Миколаївської міської ради повідомлено про підозру у розтраті 750 тис. грн бюджетних коштів.