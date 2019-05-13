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Посадовцю Миколаївської міськради оголосили підозру у розтраті 750 тис. грн

Посадовцю Миколаївської міськради оголосили підозру у розтраті 750 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Заступнику директора департаменту Миколаївської міської ради повідомлено про підозру у розтраті 750 тис. грн бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Так, 11 травня з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів заступнику директора Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міськради повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2018 року посадовець шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснив розтрату державних грошових коштів у розмірі 750 тис. грн на користь третіх осіб", - повідомили у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, одному із заступників комунального об'єднання "Київзеленбуд" оголосили підозру за фактом розтрати коштів місцевого бюджету у понад 1,1 млн грн.

Українські Національні Новини

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