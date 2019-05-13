Чиновнику Николаевского горсовета объявили подозрение в растрате 750 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Заместителю директора департамента Николаевского городского совета сообщено о подозрении в растрате 750 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
Так, 11 мая с учетом собранных в уголовном производстве доказательств заместителю директора Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах.
"Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в размере 750 тыс. грн в пользу третьих лиц", - сообщили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, одному из заместителей коммунального объединения "Киевзеленстрой" объявили подозрение по факту растраты средств местного бюджета более чем 1,1 млн грн.