В Черниговской области умер больной коронавирусом, который пытался убежать из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Черниговской области умер мужчина, больной коронавирусом, который пытался убежать из больницы, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Черниговской области.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в ночь с 3 на 4 апреля с Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.
"С момента оставления места обсервации к возвращению назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - говорится в сообщении.
В ГУНП добавили, что полиция продолжает нести службу по охране мест лечения на COVID-19. Также правоохранители контролируют соблюдение установленных карантинных ограничений на территории Черниговской области.
Напомним, в Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19.