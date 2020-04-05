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У Чернігівській області помер хворий на коронавірус, який намагався втекти з лікарні

У Чернігівській області помер хворий на коронавірус, який намагався втекти з лікарні

Київ • УНН

 • 16536 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Чернігівській області помер чоловік, хворий на коронавірус, який намагався втекти із лікарні, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Чернігівській області.

Як повідомили у пресслужбі поліції, у ніч з 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно підтверджений COVID-19. Поліцейські та медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу.

"З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські та медики були екіпіровані всіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби", - йдеться у повідомленні.

У ГУНП додали, що поліція продовжує нести службу з охорони місць лікування на COVID-19. Також правоохоронці контролюють дотримання встановлених карантинних обмежень на території Чернігівської області.

Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 1251 випадок COVID-19.

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