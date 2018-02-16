В Черкасском детском саду отравились малыши
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. С 14 по 15 февраля из Черкасской городской инфекционной больницы поступило 3 экстренных сообщения о случаях пищевой токсикоинфекции среди воспитанников детского сада №89. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
Отмечается, что на 15.02.2018 трое больных детей с предварительным диагнозом “пищевая токсикоинфекция”, госпитализированы в Черкасскую городскую инфекционную больницу, где им оказывается соответствующая медицинская помощь.
"Специалистами Черкасского городского отдела Государственного учреждения "Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины" проведено эпидемиологическое расследование случая группового заболевания. С целью установления причин его возникновения, вспышки и локализации и ликвидации, для лабораторных исследований отобраны образцы пищевых продуктов, воды, из объектов окружающей среды взято гигиенические смывы на патогенную и условно-патогенную микрофлору, проведено бактериологическое обследование персонала дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №89 и контактных детей на кишечную группу инфекций. Проведена заключительная дезинфекция", - говорится в сообщении.
Сейчас эпидемиологическое расследование группового заболевания продолжается.
Напомним, Держспоживслужба сообщила, что нормы санитарного законодательства нарушают в 49% дошкольных учебных заведениях.