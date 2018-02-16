У Черкаському дитсадочку отруїлися малюки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. З 14 по 15 лютого з Черкаської міської інфекційної лікарні надійшло 3 екстрених повідомлення про випадки харчової токсикоінфекції серед вихованців дошкільного навчального закладу №89. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.
Зазначається, що станом на 15.02.2018 троє хворих дітей з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція”, госпіталізовані Черкаської міської інфекційної лікарні, де їм надається відповідна медична допомога.
“Фахівцями Черкаського міського відділу Державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства здоров’я України" проведено епідеміологічне розслідування випадку групового захворювання. З метою встановлення причин його виникнення спалаху та локалізації і ліквідації, для лабораторних досліджень відібрано зразки харчових продуктів, води, з об’єктів довкілля взято гігієнічні змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, проведено бактеріологічне обстеження персоналу дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) комбінованого типу № 89 та контактних дітей на кишкову групу інфекцій. Проведено заключну дезінфекцію”, — йдеться у повідомленні.
Наразі епідеміологічне розслідування групового захворювання триває.
Нагадаємо, Держспоживслужба повідомила, що норми санітарного законодавства порушують в 49% дошкільних навчальних закладах.