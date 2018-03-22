В Черкасской области боевику "ДНР" выделили 2 га земли

ukru
США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18970 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24205 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69785 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77623 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102264 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116646 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121944 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133084 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146789 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 106227 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 98417 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 111946 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 84881 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 69866 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 31477 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 69702 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 111946 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 182016 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 215557 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 19071 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 69866 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 84881 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 106227 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 194526 просмотра
Актуальное
В Черкасской области боевику "ДНР" выделили 2 га земли

В Черкасской области боевику "ДНР" выделили 2 га земли

Киев  •  УНН

 • 14502 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Боевик "ДНР" получил в Черкасской области 2 га земли. Прокуратура области сообщила о подозрении секретарю сельсовета, которая способствовала незаконному выделению земельного участка участнику террористической организации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления секретарем сельского совета служебным положением и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1. ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

“Установлено, что секретарь одного из сельских советов Шполянского района Черкасской области в нарушение требований Закона ”О нотариате“, при отсутствии лица (поручителя) подготовила, заверила и зарегистрировала в книге нотариальных действий доверенность на представление перед компетентными органами интересов местного жителя, который, находясь на территории оккупированного г. Донецк, участвует и способствует деятельности террористической организации "Донецкая Народная Республика“, с целью получения им земельного участка в собственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержана женщина, которая помогала боевикам "ДНР" переоформлять "отжатые" квартиры

В дальнейшем, на основании поручения поверенное лицо участника террористической организации "ДНР“ оформило в собственность земельный участок площадью 2 га стоимостью 63 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По результатам досудебного расследования прокуратурой области секретарю совета сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В настоящее время, по информации прокуратуры, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В “ДНР” боевики раздают шахтерам “повестки”

В пресс-службе напомнили, что в феврале 2017 года прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования в отношении указанного выше злоумышленника, который перешел на сторону врага и в настоящее время назначен на должность руководителя аппарата так называемого “Совета Обороны ДНР”, утвержден и направлено в суд обвинительный акт по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Именно во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области под процессуальным руководством прокуратуры области, установлен факт совершения секретарем сельского совета незаконных действий.

Справка: за совершенные уголовные преступления женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы