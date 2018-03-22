У Черкаській області бойовику “ДНР” виділили 2 га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Бойовик “ДНР” отримав у Черкаській області 2 га землі. Прокуратура області повідомила про підозру секретарю сільської ради, яка посприяла незаконному виділенню земельної ділянки учаснику терористичної організації, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури.
У прес-службі відзначили, що прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання секретарем сільської ради службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1. ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
"Установлено, що секретар однієї із сільських рад Шполянського району Черкаської області в порушення вимог Закону “Про нотаріат”, за відсутності особи (доручителя) підготувала, посвідчила та зареєструвала в книзі нотаріальних дій доручення на представлення перед компетентними органами інтересів місцевого жителя, який, перебуваючи на території окупованого м. Донецьк, бере участь і сприяє діяльності терористичної організації “Донецька Народна Республіка”, з метою отримання ним земельної ділянки у власність.
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У подальшому, на підставі доручення повірена особа учасника терористичної організації “ДНР” оформила у власність земельну ділянку площею 2 га вартістю 63 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
За результатами досудового розслідування прокуратурою області секретарю ради повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
На цей час, за інформацією прокуратури, вирішується питання про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу.
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У прес-службі нагадали, що в лютому 2017 року прокуратурою області за наслідками спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно вказаного вище зловмисника, який перейшов на бік ворога та на цей час призначений на посаду керівника апарату так званої “Ради Оборони ДНР”, затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Саме під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури області, встановлено факт вчинення секретарем сільської ради незаконних дій.
Довідково: за вчинені кримінальні правопорушення жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.