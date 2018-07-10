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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 59803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107236 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128518 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135769 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171666 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154125 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141680 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130513 просмотра

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7 марта, 08:52 • 183182 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

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В Черкасском городском совете провели обыски

В Черкасском городском совете провели обыски

Киев  •  УНН

 • 12298 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Правоохранители провели обыски в Черкасском городском совете и ряда предприятий-застройщиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

Так, прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского горсовета.

Указано, что они умышленно, в интересах двух застройщиков при заключении с ними договоров долевого участия по объектам строительства не проверили достоверность представленных застройщиками данных о стоимости строительства таких объектов. Это привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства, а также непоступление в городской бюджет значительной суммы денежных средств.

В рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины вчера, 9 июля, работники ГУНП в Черкасской области и Управления защиты экономики в Черкасской области Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области провели обыски в профильных департаментах Черкасского горсовета и ряда субъектов хозяйственной деятельности города Черкассы.

"По результатам обысков правоохранителями изъято финансово-хозяйственную документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовного преступления", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, СБУ пришла с обысками на Житомирский бронетанковый завод в рамках уголовного производства о присвоении или растрате имущества.

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