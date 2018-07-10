У Черкаській міській раді провели обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Правоохоронці провели обшуки у Черкаській міській раді та ряду підприємств-забудовників. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
Так, прокуратура Черкаської області здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Черкаської міськради.
Зазначено, що вони умисно, в інтересах двох забудовників під час укладення з ними договорів пайової участі по об'єктах будівництва не перевірили достовірність поданих забудовниками даних щодо вартості будівництва таких об'єктів. Це призвело до заниження розміру пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста для замовників будівництва, а також до ненадходження до міського бюджету значної суми грошових коштів.
У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України вчора, 9 липня, працівники ГУНП у Черкаській області та Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області провели обшуки в профільних департаментах Черкаської міськради та ряду суб'єктів господарської діяльності міста Черкаси.
"За результатами обшуків правоохоронцями вилучено фінансово-господарську документацію, зокрема щодо будівництва об'єктів житлової забудови, для подальших експертних досліджень й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення", – повідомили у прокуратурі.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, СБУ прийшла з обшуками на Житомирський бронетанковий завод в рамках кримінального провадження про привласнення або розтрату майна.