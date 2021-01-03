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В Черкассах разыскивают подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений мужчине

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. В Черкасской области полиция разыскивает злоумышленника за нанесение ножевых ранений мужчине, от которых последний скончался в больнице. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Черкассах разыскивают подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений мужчине

Так, 01 января, в 06:10 часов, в дежурную часть Черкасского отдела полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен мужчина 2002 г.р., с ножевыми ранениями грудной клетки и живота, который во время реанимационных мероприятий умер.

По данному факту следственным отделом Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как установили правоохранители, в совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается гражданин Черныш Анатолий Васильевич, 1985 года рождения, житель города Черкассы.

Также имеется информация, что мужчина передвигается на автомобиле марки Fiat DOBLO 2000-2004 годов выпуска, серого цвета.

Особые приметы автомобиля: передняя часть авто и водительская дверь возможно имеют механические повреждения.

"Полиция обращается ко всем гражданам, кто стал свидетелем или очевидцем происшествия или владеет какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться в Черкасский отдел полиции по адресу Смелянская, 57 или сообщить по телефонам: 39-31-01, или 102", - отметили полицейские.

Напомним, в Черниговской области задержали мужчину, который под Новый год зарезал соседку.

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