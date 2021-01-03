На Чернігівщині затримали чоловіка, який під Новий рік зарізав сусідку

"Повідомлення про подію поліція отримала 31 грудня 2020 року близько 23-ї години. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу причетного до злочину. Ним виявився 56-річний односелець потерпілої. 30 січня між ними раптово виник конфлікт, чоловік схопив ножа і вбив ним сусідку", - йдеться в повідомленні.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу причетного до злочину. Зловмисник був раніше судимий за вбивство та крадіжки. Після скоєного чоловік хотів втекти до однієї з сусідніх країн, скориставшись запрошенням роботодавця.

"Поліцейські затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході невідкладних слідчих дій було вилучено низку речових доказів та направлено їх на проведення експертних досліджень. Слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - зазначили в поліції.

Нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік зарізав свою трирічну доньку.