В Черниговской области задержали мужчину, который под Новый год зарезал соседку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Черниговской области задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству 56-летней жительницы одного из сел Бахмачского района. Пострадавшую с телесными повреждениями шеи и грудной клетки нашли в собственном доме, где она жила одиноко. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Сообщение о происшествии полиция получила 31 декабря 2020 года около 23 часов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного к преступлению. Им оказался 56-летний односельчанин потерпевшей. 30 января между ними внезапно возник конфликт, мужчина схватил нож и убил ним соседку", - говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного к преступлению. Злоумышленник был ранее судим за убийство и кражи. После содеянного мужчина хотел сбежать в одну из соседних стран, воспользовавшись приглашением работодателя.
"Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе неотложных следственных действий был изъят ряд вещественных доказательств и направлено их на проведение экспертных исследований. Следователи открыли производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - отметили в полиции.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области мужчина зарезал свою трехлетнюю дочь.