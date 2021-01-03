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В Черниговской области задержали мужчину, который под Новый год зарезал соседку

Киев • УНН

 • 18601 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Черниговской области задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству 56-летней жительницы одного из сел Бахмачского района. Пострадавшую с телесными повреждениями шеи и грудной клетки нашли в собственном доме, где она жила одиноко. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Черниговской области задержали мужчину, который под Новый год зарезал соседку

"Сообщение о происшествии полиция получила 31 декабря 2020 года около 23 часов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного к преступлению. Им оказался 56-летний односельчанин потерпевшей. 30 января между ними внезапно возник конфликт, мужчина схватил нож и убил ним соседку", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного к преступлению.  Злоумышленник был ранее судим за убийство и кражи. После содеянного мужчина хотел сбежать в одну из соседних стран, воспользовавшись приглашением работодателя.

"Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе неотложных следственных действий был изъят ряд вещественных доказательств и направлено их на проведение экспертных исследований. Следователи открыли производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - отметили в полиции.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Донецкой области мужчина зарезал свою трехлетнюю дочь.

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