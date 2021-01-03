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У Черкасах розшукують підозрюваного в нанесенні смертельних ножових поранень чоловіку

Київ • УНН

 • 45413 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. На Черкащині поліція розшукує зловмисника за нанесення ножових поранень чоловіку, від яких останній помер у лікарні. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

У Черкасах розшукують підозрюваного в нанесенні смертельних ножових поранень чоловіку

Так, 01 січня, о 06:10 годині, до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з міської лікарні, про те, що до них доставлено чоловіка 2002 р.н., з ножовими пораненнями грудної клітини і живота, який під час реанімаційних заходів помер.

За вказаним фактом слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як встановили правоохоронці, у вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється громадянин Черниш Анатолій Васильович, 1985 року народження, житель міста Черкаси.

Також наявна інформація, що чоловік пересувається на автомобілі марки Fiat DOBLO 2000-2004 років випуску, сірого кольору.

Особливі прикмети авто: передня частина авто та водійські двері можливо мають механічні пошкодження.

"Поліція звертається до всіх громадян, хто став свідком чи очевидцем події або володіє будь-якою інформацією про дану подію, звернутися до Черкаського відділу поліції за адресою Смілянська, 57 або повідомити за телефонами: 39-31-01, або 102", - зазначили поліцейські.

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали чоловіка, який під Новий рік зарізав сусідку.

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