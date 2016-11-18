В Черкассах мужчина облил краской фонтан
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 18 ноября. УНН. В Черкассах задержали мужчину, который устроил у Центра детского и юношеского творчества митинг и обрисовал краской фонтан. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Зоя Вовк.
"... Задержан, он дает объяснения в городском отделе полиции. Его задержали дома, когда установили данные и адрес проживания. После этого патрульные доставили его в отдел полиции. Сопротивления он не оказывал ", - прокомментировала З.Вовк.
Также патрульные сообщили, что человек будет отвечать за административное правонарушение.