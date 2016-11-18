У Черкасах чоловік облив фарбою фонтан
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. У черкасах затримали чоловіка, який влаштував біля Центру дитячої та юнацької творчості мітинг та обмалював фарбою фонтан. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомила речник патрульної поліції Зоя Вовк.
“...затриманий, він дає пояснення у міському відділі поліції. Його затримали вдома, коли встановили дані та адресу проживання. Після цього патрульні доправили його до відділу поліції. Опору він не чинив”, — прокоментувала З.Вовк.
Також патрульні повідомили, що чоловік відповідатиме за адміністративне правопорушення.