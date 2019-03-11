В очередях на пунктах пропуска собралось более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в рамках определенных дорожных коридоров начались вовремя. Сегодня утром в очередях находилось 205 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Пограничники уверяют, что пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через КПВВ в оба направления был динамичным и характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера из КПВВ последовало 29,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
Напомним, все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях переходят на весенний график работы начиная с 1 марта.