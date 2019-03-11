У чергах на пунктах пропуску зібралось понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Пропускні операції в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно. Сьогодні зранку у чергах перебувало 205 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 15/40; „Мар’їнка“ — 30/40; „Новотроїцьке“ — 30/20; „Гнутове“ — 10/20”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники запевняють, що пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.
Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік через КПВВ в обидва напрямки був динамічним та характеризувався збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Всього вчора через КПВВ прослідувало 29,9 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях переходять на весняний графік роботи починаючи від сьогодні, з 1 березня.