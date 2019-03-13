В очередях на пунктах пропуска застряли 270 автомобилей

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.

Пограничники уверяют, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

В Госпогранслужбе отметили, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 43000 человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Напомним, вчера, 12 марта, по состоянию на утро в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стояло 255 авто.



