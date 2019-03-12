У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 250 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 255 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 25/40; „Мар’їнка“ — 20/60; „Новотроїцьке“ — 30/40; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться у повідомленні.
Відзначається, минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік через КПВВ в обидва напрямки був динамічним та характеризувався збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Всього вчора через КПВВ прослідувало 37,4 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники запевняють, що сьогодні пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.
Нагадаємо, на 8 березня кількість бажаючих перейти лінію зіткнення на Донбасі значно зменшилась — всього через КПВВ прослідувало трохи менше 20 тис. осіб та майже 3 тис. машин.