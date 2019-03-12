В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 250 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/40; "Марьинка" - 20/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, за минувшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через КПВВ в оба направления был динамичным и характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера из КПВВ последовало 37,4 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

Пограничники уверяют, что сегодня пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя.

Напомним, на 8 марта количество желающих перейти линию соприкосновения на Донбассе значительно уменьшилась - всего через КПВВ последовало чуть менее 20 тыс. человек и почти 3 тыс. машин.



