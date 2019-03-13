У чергах на пунктах пропуску застрягли 270 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним збільшенням. Сьогодні зранку у чергах перебувало 270 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/60; „Мар’їнка“ — 20/70; „Новотроїцьке“ — 10/40; „Гнутове“ — 20/30”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники запевняють, що на цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
У Держприкордонслужбі зазначили, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 43 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, вчора, 12 березня, станом на ранок в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стояло 255 авто.