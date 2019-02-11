В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. По состоянию на утро понедельника в пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе в двух направлениях собрались в очередях 335 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 40/45; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 50/30", - говорится в сообщении.
Пограничники уверяют, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС функционируют в штатном режиме.
По информации ГПСУ, вчера, 10 февраля, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего через КПВВ последовало 28,5 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств.
Напомним, на блокпосту в селе Кременец Донецкой области в ожидании перехода умер пожилой мужчина.