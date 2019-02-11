В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70856 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 95650 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133616 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132528 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130930 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125608 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 162592 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117880 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141466 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто

В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто

Киев  •  УНН

 • 10800 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. По состоянию на утро понедельника в пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе в двух направлениях собрались в очередях 335 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 40/45; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 50/30", - говорится в сообщении.

Пограничники уверяют, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС функционируют в штатном режиме.

По информации ГПСУ, вчера, 10 февраля, отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего через КПВВ последовало 28,5 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств.

Напомним, на блокпосту в селе Кременец Донецкой области в ожидании перехода умер пожилой мужчина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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