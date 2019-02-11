У чергах на КПВВ на Донбасі зібралося понад 300 авто

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Станом на ранок понеділка у пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення на Донбасі у двох напрямках зібралися у чергах 335 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.