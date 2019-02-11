У чергах на КПВВ на Донбасі зібралося понад 300 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Станом на ранок понеділка у пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення на Донбасі у двох напрямках зібралися у чергах 335 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 40/50; "Мар’їнка" – 40/45; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 50/30", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники запевняють, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення ООС функціонують у штатному режимі.
За інформацією ДПСУ, вчора, 10 лютого, відмічалося певне зменшення загального пасажиро-транспортного потоку в порівнянні з попереднім днем. Всього через КПВВ прослідувало 28,5 тисячі осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, на блокпості в селі Кремінець Донецької області в очікуванні переходу помер літній чоловік.