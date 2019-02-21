В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 350 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 355 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 35/30", - говорится в сообщении.
Пограничники уверяют, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, из КПВВ последовало 36,8 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.
Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают систематически препятствовать деятельности международных наблюдателей, запрещая им попадать на контролируемые боевиками объекты и территории.