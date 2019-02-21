У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 350 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Минулої доби пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 355 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/50; „Мар’їнка“ — 50/70; „Новотроїцьке“ — 40/50; „Гнутове“ — 35/30”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники запевняють, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.
За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 36,8 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі продовжують систематично перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів, забороняючи їм потрапляти на контрольовані бойовиками об’єкти і території.