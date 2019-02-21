Окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ через блокпост

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі продовжують систематично перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів, забороняючи їм потрапляти на контрольовані бойовиками об’єкти і території. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

"Відповідно до щоденного звіту СММ ОБСЄ від 19 лютого 2019 року, зафіксована заборона доступу та інші перешкоди у виконанні мандата Місії. Так, на блокпосту поблизу Верхньошироківського у непідконтрольному владі України районі Донецької області (на північний схід від Маріуполя) озброєний окупант двічі не пропустив патруль Місії через блокпост. В одному з випадків – через законну відмову спостерігачів показати план свого патрулювання. Внаслідок цього міжнародні спостерігачі не змогли провести моніторинг відведення озброєнь та дотримання прав людини у цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК вважає, що такі агресивні дії з боку бойовиків призводять до ескалації напруги на лінії розмежування, а також ведуть до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, 20 лютого бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. 11 разів противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями із витратою 125 мін калібрів 120 та 82 мм.

Українські Національні Новини

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