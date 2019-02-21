ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “сім разів обстріляв наші опорні пункти: двічі, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Лебединське; двічі, з мінометів калібру 120 мм — поблизу села Водяне; двічі, спочатку з мінометів калібру 120 мм, а пізніше — з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля населеного пункту Широкине; зі снайперської зброї — в районі міста Мар’їнка. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ окупантами здійснено шість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил: двічі, з мінометів 82-ого калібру, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем — біля селища міського типу Новоолександрівка; двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Хутір Вільний; з мінометів калібру 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Катеринівка; з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу селища Новотошківське”.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав смертельне поранення.

“За даними розвідки, 20 лютого одного окупанта знищено та двох поранено. Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.