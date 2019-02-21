ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. 20 февраля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. 11 раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “семь раз обстрелял наши опорные пункты: дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов калибра 120 мм — вблизи села Водяное; дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Широкино; из снайперского оружия — в районе города Марьинка. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды, из минометов 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем — около поселка городского типа Новоалександровка; дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Хутор Вольный; из минометов калибра 82 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка Новотошковское”.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение.
“По данным разведки 20 февраля один оккупант уничтожен и двое ранены. С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал”, - добавили в пресс-центре ООС.