Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост

"Согласно ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 19 февраля 2019 года, зафиксирован запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата Миссии. Так, на блокпосту вблизи Верхньоширокивского в неподконтрольных властям Украины районе Донецкой области (северо-восточнее Мариуполя) вооруженный оккупант дважды не пропустил патруль миссии через блокпост. В одном из случаев - через законный отказ наблюдателей показать план своего патрулирования. В результате международные наблюдатели не смогли провести мониторинг отвода вооружений и соблюдения прав человека в этом районе", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК считает, что такие агрессивные действия со стороны боевиков приводят к эскалации напряжения на линии разграничения, а также ведут к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, 20 февраля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. 11 раз противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм.



