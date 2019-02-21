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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 46298 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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7 марта, 15:45 • 127882 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141367 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145242 просмотра

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Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост

Киев  •  УНН

 • 9222 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают систематически препятствовать деятельности международных наблюдателей, запрещая им попадать на контролируемые боевиками объекты и территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Согласно ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 19 февраля 2019 года, зафиксирован запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата Миссии. Так, на блокпосту вблизи Верхньоширокивского в неподконтрольных властям Украины районе Донецкой области (северо-восточнее Мариуполя) вооруженный оккупант дважды не пропустил патруль миссии через блокпост. В одном из случаев - через законный отказ наблюдателей показать план своего патрулирования. В результате международные наблюдатели не смогли провести мониторинг отвода вооружений и соблюдения прав человека в этом районе", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК считает, что такие агрессивные действия со стороны боевиков приводят к эскалации напряжения на линии разграничения, а также ведут к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, 20 февраля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. 11 раз противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм.

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