В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось 315 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/60; "Новотроицкое" - 10/70; "Гнутово" - 25/20", - говорится в сообщении.
Пограничники заверили, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.
Пассажиро-транспортный поток остается на уровне предыдущей эпохи. Через КПВВ последовало 35,1 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
Напомним, в течение января 2019 линию разграничения на Востоке Украины в обоих направлениях пересекло 976 200 человек.