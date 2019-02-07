У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 авто

КИЇВ. 7 февраля. УНН. Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд перебувало 315 транспортних засобів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.