У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 7 февраля. УНН. Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд перебувало 315 транспортних засобів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 50/60; "Новотроїцьке" – 10/70; "Гнутове" – 25/20", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники запевнили, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі.
Пасажиро-транспортний потік залишається на рівні попередньої доби. Через КПВВ прослідувало 35,1 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, протягом січня 2019 року лінію розмежування на Сході України в обох напрямках перетнуло 976 200 осіб.