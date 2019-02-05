В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 355 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/40;"Марьинка" - 100/50; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 25/20" , - говорится в сообщении.
По данным пограничников, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечается тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Так, из КПВВ последовало 30,4 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.
Напомним, российская оккупационная власть начала активную информационную кампанию среди местного населения на временно оккупированной территории Донбасса чтобы увеличить количество мобилизованных за счет местного населения.