У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 355 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 40/40; "Мар’їнка" – 100/50; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 25/20", - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.
За минулу добу відмічається тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 30,4 тисячі осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, російська окупаційна влада розпочала активну інформаційну кампанію серед місцевого населення на тимчасово окупованій території Донбасу щоб збільшити кількість мобілізованих за рахунок місцевого населення.